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Агент Сафонов заявил, что непродление контракта с «Динамо» не станет трагедией для Тюкавина

Соглашение форварда истекает в конце сезона.
22 сентября 2023 20:34
автор: Денис Владимиров

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта своего клиента с бело-голубыми.

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Если не продлим контракт, трагедии не будет. У него статистика 3+4 – лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», – приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за москвичей 11 матчей и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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