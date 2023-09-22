Агент Сафонов заявил, что непродление контракта с «Динамо» не станет трагедией для Тюкавина

Алексей Сафонов, агент форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о ходе переговоров по продлению контракта своего клиента с бело-голубыми.

«Тут есть рабочий момент, который не обсуждается. Если не продлим контракт, трагедии не будет. У него статистика 3+4 – лучшая в команде. Не надо нас торопить. У нас еще полтора года контракт. Если фамилия на табло появляется, значит хорошо он сыграл», – приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл за москвичей 11 матчей и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2024 года.