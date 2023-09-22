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Агент Дркушича сообщил, что защитник вернётся к тренировкам на следующей неделе

У словенца травма.
22 сентября 2023 20:53
автор: Денис Владимиров

Младен Ратковица, агент словенского защитника футбольного клуба «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Ваня чувствует себя хорошо, восстановление идёт по плану. Надеемся, что на следующей неделе он начнёт работать с командой», – приводит слова Ратковица «Спорт-Экспресс».

Дркушич получил повреждение в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1). Ранее сообщалось, что 23-летний футболист сможет вернуться на поле к игре 11-го тура с санкт-петербургским «Зенитом», которая состоится 7 октября.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб восемь матчей, в которых отметился одним мячом. Контракт футболиста с «Сочи» рассчитан до 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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