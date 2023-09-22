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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» в Лиге 1

Встреча состоится в пятницу, 22 сентября.
22 сентября 2023 21:21
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Монако» и «Ниццы» назвали стартовые составы команд на матч шестого тура чемпионата Франции.

Очная встреча футбольных клубов пройдёт сегодня на арене «Луи II» в Монако. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Монако»: Кён, Синго, Закария, Магасса, Вандерсон, Камара, Фофана, Энрике, Головин, Минамино, Балогун.

«Ницца»: Булка, Лотомба, Тодибо, Данте, Бар, Ндайишимийе, Сансон, Тюрам, Лаборде, Моффи, Диоп.

В настоящее время «Монако» занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 11 очков после пяти сыгранных матчей. «Ницца» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе девять баллов.

источник: «Советский спорт»
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