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«КАМАЗ» обыграл «Торпедо» в домашнем матче Первой лиги

Москвичи уступили после двух побед.
22 сентября 2023 21:24
автор: Денис Владимиров

«КАМАЗ» из Набережных Челнов обыграл московское «Торпедо» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Первой лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит в конце второго тайма. Автором точного удара стал нападающий Григорий Борисенко.

«КАМАЗ» набрал 16 очков и переместился на седьмое место в таблице. «Торпедо» с 17 баллами располагается на пятой строчке.

В следующем туре «КАМАЗ» 2 октября сыграет в гостях с московской «Родиной», «Торпедо» днём ранее примет на своём поле санкт-петербургский «Ленинградец».

источник: «Советский спорт»
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