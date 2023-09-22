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Алдонин оценил вероятность финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА

Команды претендуют на выход в плей-офф турнира.
22 сентября 2023 21:28
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил вероятность проведения финала Кубка России между столичными армейцами и «Спартаком».

– Вы бывший полузащитник ЦСКА, Александр Филимонов — спартаковец. Вместе вы привезли кубок в Нижний Новгород. Здесь можно разглядеть некий символизм? Верите в финал с участием ЦСКА и «Спартака»?

– Почему нет? Это было бы здорово. Тем более мы уже видели такие решающие встречи, – приводит слова Алдонина RT.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем национального Кубка в восьмой раз в своей истории. В финале турнира красно-синие одолели «Краснодар» в серии пенальти.

источник: «RT на русском»
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