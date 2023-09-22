Бывший президент «Зенита» оценил перспективы сборной России выступить на чемпионате мира-2026

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил своё мнение по поводу того, сможет ли национальная команда России принять участие в чемпионате мира 2026 года.

«Если даже абстрагироваться от СВО и представить условия, необходимые для игр сборной, то нужно хотя бы, чтобы над Россией было открыто небо для перелётов. Этого сегодня нет. И мы понимаем, что возникшая в мире ситуация — надолго. Никто не знает, когда, а главное, чем это закончится. И говорить сейчас о том, что Россию куда-то пустят — положим, на тот же чемпионат мира, — это всё равно что тыкать пальцем в небо, которое закрыто. Такие заявления, извините, ни на чём не основываются», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

В феврале 2022 года руководства УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров под своей эгидой. Бан по-прежнему действителен.