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Ринат Билялетдинов рассказал, каким образом «Локомотив» способен обыграть «Зенит»

Встреча пройдёт в воскресенье, 24 сентября. 
22 сентября 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов считает, что у московского клуба есть шансы обыграть «Зенит» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча пройдёт в воскресенье, 24 сентября в Санкт‑Петербурге. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«На мой взгляд, поездка к «Зениту» приходится на не самое удачное для москвичей время. Петербуржцы набрали ход, а железнодорожники пока не вышли на состояние лучших кондиций. Однако шансы у гостей всё же есть. «Локомотив» может подловить хозяев на недооценке соперника, Галактионов в состоянии сыграть на этом. Несколько удачно выполненных подряд действий могут привести к забитому мячу, что сразу выбьет тренерский штаб Семака и его подопечных из колеи», — приводит слова 66-летнего специалиста RT.

После восьми проведённых матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» находится на восьмой позиции, имея в своём активе 12 очков.

источник: «RT на русском»
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