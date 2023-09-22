Виталий Дьяков: Карпина никто не будет увольнять из «Ростова», пока он сам не решит уйти

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о словах Валерия Карпина, который не исключил, что через несколько месяцев может покинуть должности главного тренера в сборной России и ростовском клубе.

«Я считаю, Карпин в клубе до тех пор, пока он сам этого хочет. Думаю, у него полнейший карт‑бланш, увольнять его никто не будет, пока он сам не скажет, что уходит. Валерию Георгиевичу ничего не грозит», – приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, однако в августе 2021 года покинул команду в связи с назначением на должность главного тренера в сборной России. В марте 2022 года 54-летний специалист вернулся на пост тренера ростовчан. В начале ноября Карпин продлил контракт с национальной командой России до 2024 года.