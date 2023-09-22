Борис Игнатьев считает, что в матче «Спартак» – «Динамо» будет мало голов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится на домашней арене красно-белых 23 сентября.

«Это будет очень боевой и динамичный матч. Атака, как правило, приносит удовлетворение болельщикам. При этом голов, думаю, будет немного. Все же бело‑голубые, скорее всего, огорчены произошедшим в предыдущем матче со «Спартаком». Поэтому будут ответственны и крайне дисциплинированы, — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

После восьми туров «Спартак» занимает шестое место в таблице чемпионата России, в активе команды 13 очков. «Динамо» с 15 баллами располагается на четвёртой строчке.