Анзор Кавазашвили: Россия не сыграет на ЧМ-2026, в ближайшие пять лет нас никуда не вернут

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы национальной команды России сыграть на чемпионате мира 2026 года.

В настоящее время сборная России отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что Россия сможет выступить на ЧМ-2026.

«Сборная России абсолютно точно не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Сборная России — безликая команда. РФС — коммерческая организация, а не профессиональная, к сожалению. В ближайшие пять лет нас никуда не вернут», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.