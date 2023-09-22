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Анзор Кавазашвили: Россия не сыграет на ЧМ-2026, в ближайшие пять лет нас никуда не вернут

Ветеран настроен скептически.
22 сентября 2023 23:09
автор: Денис Владимиров

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы национальной команды России сыграть на чемпионате мира 2026 года.

В настоящее время сборная России отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино не исключил, что Россия сможет выступить на ЧМ-2026.

«Сборная России абсолютно точно не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Сборная России — безликая команда. РФС — коммерческая организация, а не профессиональная, к сожалению. В ближайшие пять лет нас никуда не вернут», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

источник: «РБ-Спорт»
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