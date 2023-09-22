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Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии

В составе проигравшей команды отличились Франк Кессье и Рияд Марез.
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии
22 сентября 2023 23:12
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Аль-Наср» дома одержал победу над «Аль-Ахли» в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил нападающий Криштиану Роналду (4-я, 52-я минуты), также два гола забил Андерсон Талиска (17, 45+6). Гости ответили забитыми мячами Франка Кессье (30), Рияда Мареза (50), реализовавшего пенальти, и Фираса Аль-Бурайкана (87).

Таким образом, «Аль-Наср» набирает 15 очков и поднимается на пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» опускается на шестую строчку, имея в своём активе такое же количество баллов.

Чемпионат Саудовской Аравии.

7-й тур.

«Аль-Наср» – «Аль-Ахли» – 4:3 (3:1)

Голы: Роналду, 4, 52. Талиска, 17, 45+6 – Кессье, 30, Марез, 50 (пенальти), Аль-Бурайкан, 87.

источник: «Советский спорт»
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