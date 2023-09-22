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Александр Точилин: «Сочи» будет пытаться улучшить игру и результат внутренними резервами

Тренер южан высказался о составе команды.
22 сентября 2023 23:17
автор: Денис Владимиров

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин оценил нынешний состав своей команды.

Ранее полузащитники южан Кристиан Нобоа и Артур Юсупов раскритиковали общий уровень футболистов клуба и заявили о необходимости усиления.

«Трансферное окно закрыто, усиления нет. Будем пытаться улучшить свою игру и результат внутренними резервами. Позиции под усиление зимой? Пока у нас осень, в зиму не заглядываем», – приводит слова Точилина «Матч ТВ».

После восьми туров в нынешнем розыгрыше РПЛ «Сочи» с шестью баллами находится на 13-м месте в таблице.

В матче девятого тура сочинцы сыграют в гостях с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 23 сентября.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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