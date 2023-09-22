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«Штутгарт» расправился с «Дармштадт 98» и вышел на первое место в Бундеслиге

Матч прошел «МХП-Арене».
22 сентября 2023 23:24
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 22 сентября, прошел матч 5-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и «Дармштадт 98». Победу одержали хозяева поля со счетом 3:1.

В составе «Штутгарта» забитыми мячами отличились Энцо Мийо (22-я минута) и Серху Гирасси (32, 90+3). Еще один гол забил французский защитник Дэн-Аксель Загаду в собственные ворота (17).

Таким образом, «Штутгарт» набрал 12 баллов и возглавил таблицу Бундеслиги. «Дармштадт» идет на 17-й позиции с одним очком.

В следующем матче «Штутгарт» сыграет в гостях в «Кельном» 30 сентября, а «Дармштадт» примет «Вердер» 1 октября.

Чемпионат Германии, Бундеслига
1-й тур

«Штутгарт» – «Дармштадт» 3:1

Голы: Мийо 22, Гирасси 32, 90+3 – Загаду 17 (аг).

источник: «Советский спорт»
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