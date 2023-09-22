Борис Игнатьев считает, что «Локомотив» может создать проблемы «Зениту» в матче РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Встреча состоится 24 сентября на домашнем стадионе сине-бело-голубых. Матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» по всем параметрам выше, чем «Локомотив». Но в данной игре красно‑зеленые вполне могут выйти на свой уровень с точки зрения психологии. Мы все ждём от предстоящей встречи интереса и рассчитываем, что «Локомотив» начнёт обретать свое лицо», – приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

После восьми туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с 12 баллами располагается на восьмой строчке.