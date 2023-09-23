«Монако» Головина не реализовало два пенальти и проиграло «Ницце» в Лиге 1

В пятницу, 22 сентября, на стадионе «Луи II» прошел матч 6-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей». Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Джереми Бога в компенсированное время (90+1).

Отметим, что «монегаски» не реализовали два одиннадцатиметровых удара. Американский форвард Фоларин Балоган не забил на 11-й и 55-й минутах.

Российский полузащитник Александр Головин получил желтую карточку на 72-й минуте встречи.

Таким образом, «Ницца» перехватила лидерство в чемпионате Франции, набрав 12 очков. У «Монако» осталось 11 баллов, команда перешла на вторую строчку.

В следующем матче «Монако» примет «Марсель» 30 сентября, а «Ницца» сыграет дома с «Брестом» 1 октября.

Чемпионат Франции, Лига 1

6-й тур

«Монако» – «Ницца» 0:1

Голы: Бога 90+1.