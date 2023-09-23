Месси назвал клуб, за который мечтает сыграть до завершения карьеры

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил о том, что мечтает выйти на поле в составе «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, – наслаждаться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что в детстве я выходил на поле этой команды. Я мечтаю сыграть за них», – цитирует Месси издание Infobae.

Отметим, что Месси выступал за аргентинский клуб в детском возрасте с 1994 по 2000 год. В 13 лет он перешёл в «Барселону». На текущий момент «Ньюэллс Олд Бойз» выступает в аргентинской Примере. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место.