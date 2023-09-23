«Победитель непредсказуем». Канчельскис - о предстоящем матче «Спартака» с «Динамо» в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Игра пройдет 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Сложно предугадать, с каким счетом закончится игра. Но я знаю, что она будет голевая. Победитель непредсказуем — как «Спартаку» надо выиграть, так и «Динамо». Обе команды будут играть на результат, за три очка. Но голов будет много», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Добавим, что на данный момент «Спартак» занимает шестое место в таблице, набрав 13 очков. «Динамо» располагается на 4-й строчке. У бело-голубых в активе 15 очков.