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«Крылья Советов» – «Сочи»: во сколько игра 9-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 14:00.
23 сентября 2023 09:38
автор: Виталий Овсянников

23 сентября в 14:00 (мск) в матче 9-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» проведут домашнюю игру против «Сочи».

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Посмотреть встречу «Крылья Советов» – «Сочи» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент самарский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в активе. В прошлом туре «Крылья» сыграли вничью с ЦСКА (2:2). «Сочи» идет на 13-м месте с шестью баллами. В 8-м туре «барсы» проиграли «Спартаку» (0:1).

источник: «Советский спорт»
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