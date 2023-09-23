«Крылья Советов» – «Сочи»: во сколько игра 9-го тура РПЛ, где смотреть матч

23 сентября в 14:00 (мск) в матче 9-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» проведут домашнюю игру против «Сочи».

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Посмотреть встречу «Крылья Советов» – «Сочи» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент самарский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в активе. В прошлом туре «Крылья» сыграли вничью с ЦСКА (2:2). «Сочи» идет на 13-м месте с шестью баллами. В 8-м туре «барсы» проиграли «Спартаку» (0:1).