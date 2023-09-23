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Фонсека подверг критике португальский клуб из-за трансфера Тромена в «Краснодар»

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
23 сентября 2023 09:56
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека высказался о трансфере защитника Витора Тормены в клуб РПЛ.

Напомним, что летом 27-летний футболист перешел в «Краснодар» из португальской «Браги».

«Футбол нeльзя отделять от событий на Украине. ЕС вводит сaнкции против России и футбол не можeт делать иначе. Мне особенно тяжело видеть, кaк португальские клубы безразличны к этой проблеме. Мнe нравится «Брага», но я разочарован этим соглашением, в жизни есть более важные вещи, чем деньги», — приводит O Jogo слова Фонсеки.

Добавим, что Фонсека работал главным тренером украинского «Шахтёр». Португалец возглавлял клуб с 2016 по 2019 годы.

источник: O Jogo
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