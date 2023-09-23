«Балтика» – «Ахмат»: во сколько игра 9-го тура РПЛ, где смотреть матч

23 сентября в 16:30 (мск) в матче 9-го тура РПЛ калининградская «Балтика» проведет домашнюю игру против грозненского «Ахмата».

Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена». Главным арбитром матча назначен Павел Шадыханов (Москва).

Посмотреть встречу «Балтика» – «Ахмат» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент «Балтика» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками в активе. В прошлом туре калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2). «Ахмат» идёт на 10-м месте с 11 баллами на счету. В 8-м туре грозненский клуб разошёлся миром с «Краснодаром» (1:1).