«Спартак» – «Динамо»: во сколько игра 9-го тура РПЛ, где смотреть матч

23 сентября в 19:00 (мск) в матче 9-го тура РПЛ «Спартак» проведет домашнюю игру против «Динамо».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян (Сочи).

Посмотреть встречу «Спартак» – «Динамо» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ». Также московское дерби будет показывать платный телеканал «Матч-Премьер».

На текущий момент «Спартак» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. В прошлом туре красно-белые (1:0). «Динамо» идёт на 4-м месте с 15 баллами на счету. В 8-м туре бело-голубые разошлись миром с «Пари НН» (1:1).