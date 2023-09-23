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Председатель правления «Зенита» Медведев прокомментировал аренду Бакаева в «Аль-Вахду»

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
23 сентября 2023 11:14
автор: Александр Поволоцкий

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о переходе полузащитника клуба Зелимхана Бакаева в клуб ОАЭ.

Напомним, что 27-летний футболист стал игроком «Аль-Вахды» на правах аренды. Бакаев будет играть за арабский клуб до конца сезон-2023/2024. Опции выкупа прав на хавбека у «Аль-Вахды» нет.

«Когдa пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бaкаев будет играть и вернётся к нам с хорoшим игровым временем. Конечно, мы ждём Зелимхaна и верим, что он перезагрузится», — приводит «Чемпионат» слова Медведева.

Отметим, что контракт Зелимхана с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: Чемпионат.com
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