Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с академиями клубов Бразилии

Молодежная сборная России по футболу в октябре проведет товарищеские матчи с южноамериканскими клубами.

Напомним, что национальные команды из РФ временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Во время октябрьской паузы молодежная сборная России поедет играть в Бразилию. Нашу молодежную сборную сейчас составляют игроки 2004 и 2005 годов рождения. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», — приводит ТАСС слова главы РФС Александра Дюкова.

В сентябре молодежка провела два товарищеских матча с командой Узбекистана (2:0, 3:3).

Отметим, что сборная России не принимает участие в квалификационных соревнованиях на Евро-2024.