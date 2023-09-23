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Криштиану Роналду заявил, что не собирается заканчивать карьеру

В феврале 2024 года португальцу исполнится 39 лет.
Криштиану Роналду заявил, что не собирается заканчивать карьеру
23 сентября 2023 11:19
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его не стоит списывать со счетов.

Кроме того, португальский нападающий дал понять, что не желает заканчивать карьеру.

«Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так. Я буду продолжать играть до тех пор, пока не откажут ноги. Я всё ещё люблю футбол, забивать голы и побеждать. Они говорят, что я закончился, но я всё ещё подтверждаю обратное», – цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, вчера, 22 сентября, дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли» (4:3) в чемпионате Саудовской Аравии.

источник: «Советский спорт»
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