Криштиану Роналду заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его не стоит списывать со счетов.

Кроме того, португальский нападающий дал понять, что не желает заканчивать карьеру.

«Люди говорят, что Криштиану закончился, но это не так. Я буду продолжать играть до тех пор, пока не откажут ноги. Я всё ещё люблю футбол, забивать голы и побеждать. Они говорят, что я закончился, но я всё ещё подтверждаю обратное», – цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, вчера, 22 сентября, дубль Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли» (4:3) в чемпионате Саудовской Аравии.