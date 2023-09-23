Билялетдинов считает Камерун сильнейшим соперником сборной России за последнее время

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном товарищеском матче сборной России против команды национальной команды Камеруна.

Ранее глава РФС Александр Дюков сообщил, что игра состоится 12 октября.

«Если уже договорились, то, наверное, это самый сильный соперник для сборной России за последнее время. Будет интересно играть. К тому же они были участниками последнего чемпионата мира. Лишь бы не сорвалось», - приводит ТАСС слова Билялетдинова.

В сентябре сборная России провела сбор. Главный тренер команды Валерий Карпин разделил её на две группы. Россияне сыграли две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и одну с Катаром (1:1).