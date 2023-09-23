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Лингард будет тренироваться в расположении «Аль-Иттифака»

Ранее футболист занимался вместе с «Вест Хэмом».
23 сентября 2023 11:57
автор: Александр Поволоцкий

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард в ближайшие дни будет тренироваться в расположении «Аль-Иттифака».

Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Напомним, что 30-лентий футболист находится в статусе свободного агента. Решающее слово в вопросе подписания контракта с Линагрдом остаётся за главным тренером «Аль-Иттифака» Стивеном Джеррардом.

В минувшем сезоне Джесси провёл в «Ноттингем Форест». Хавбек сыграл 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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