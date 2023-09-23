Лингард будет тренироваться в расположении «Аль-Иттифака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард в ближайшие дни будет тренироваться в расположении «Аль-Иттифака».

Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Напомним, что 30-лентий футболист находится в статусе свободного агента. Решающее слово в вопросе подписания контракта с Линагрдом остаётся за главным тренером «Аль-Иттифака» Стивеном Джеррардом.

В минувшем сезоне Джесси провёл в «Ноттингем Форест». Хавбек сыграл 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи.