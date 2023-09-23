Гарре выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч 9-го тура РПЛ против с «Сочи»

«Крылья Советов» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

Отметим, что с первых минут на поле выйдет нападающий Бенхамин Гарре. Аргентинский форвард пропустил несколько матчей из-за травмы.

«Крыльев Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.

«Крылья Советов» занимают третье место в таблице РПЛ, набрав 15 очков в восьми встречах. «Сочи» располагаются на 13-й строчке, имея в активе шесть баллов.