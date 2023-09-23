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Президент «Урала» заявил, что приглашал Алана Дзагоева в прошлом году

Экс-футболист сборной России находится без клуба с июня.
23 сентября 2023 13:34
автор: Виталий Овсянников

Глава «Урала» Григорий Иванов отреагировал на возможное подписание контрактного соглашения с экс-полузащитником российской сборной Аланом Дзагоевым.

«Мы отлично знаем Алана Дзагоева. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там: в «Рубине» или еще где-то. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», — заявил Иванов в интервью Sport24.

Напомним, 33-летний Дзагоев находится без клуба с июня, после завершения контракта с казанским «Рубином».

источник: Sport24.ru
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