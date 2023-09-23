Евгений Ловчев: «Динамо» не позволит «Спартаку» разорвать себя, как в Кубке России

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев, в настоящий момент являющийся футбольным экспертом, поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Встреча состоится 23 сентября в 19:00 (мск).

«Все мы помним игру в конце августа, когда «Спартак» просто смёл соперника в первые 25 минут. Тогда состав был кубковый — не играли многие из тех, кто выходит в чемпионате. Думаю, что сейчас в составе будут те, кто играет в чемпионате: Промес, Мозес. Думаю, что так рвать себя «Динамо» уже не позволит. Играть команда будет более ответственно, очень осторожно в обороне, а «Спартак» не будет столь ярок. Что решит исход встречи? Игра в обороне», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 августа «Спартак» разгромил «Динамо» (4:1) в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России.

На текущий момент «Спартак» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. В прошлом туре красно-белые (1:0). «Динамо» идёт на 4-м месте с 15 баллами на счету. В 8-м туре бело-голубые разошлись миром с «Пари НН» (1:1).