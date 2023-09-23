«Крылья Советов» выигрывают у «Сочи» по итогам первого тайма матча 9-го тура РПЛ

Подошёл к концу первый тайм матча 9-го тура РПЛ, в котором самарские «Крылья Советов» проводят домашнюю игру против «Сочи».

Отметим, что после первой половины встречи счёт 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте Никита Салтыков забил первый гол в ворота «Сочи». На 41-й минуте Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев.

На текущий момент самарский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в активе. В прошлом туре «Крылья» сыграли вничью с ЦСКА (2:2). «Сочи» идет на 13-м месте с шестью баллами. В 8-м туре «барсы» проиграли «Спартаку» (0:1).