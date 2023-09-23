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«Балтика» – «Ахмат»: команды объявили стартовые составы

Встреча начнется в 16:30.
23 сентября 2023 15:22
автор: Виталий Овсянников

23 сентября в 16:30 (мск) в матче 9-го тура РПЛ калининградская «Балтика» проведет домашнюю игру против грозненского «Ахмата».

Команды объявили стартовые составы.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото Арредондо, Бистрович, Пряхин, Гузина, Энрикес.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Камило, Ильин, Конате.

На текущий момент «Балтика» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками в активе. В прошлом туре калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2). «Ахмат» идёт на 10-м месте с 11 баллами на счету. В 8-м туре грозненский клуб разошёлся миром с «Краснодаром» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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