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«Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ

Встреча закончилась со счётом 2:1.
«Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ
23 сентября 2023 15:59
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Крылья Советов"

Подошёл к концу матч в рамках 9-го тура РПЛ, в котором самарские «Крылья Советов» сыграли дома против «Сочи».

Отметим, что игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 4-й минуте Никита Салтыков забил первый гол в ворота «Сочи». На 41-й минуте Амар Рахманович удвоил преимущество хозяев. На 98-й минуте гости забили гол престижа. С пенальти отличился Кристиан Набоа.

Победа позволила «Крыльям Советов» подняться на промежуточное 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в активе. «Сочи» по-прежнему остаётся на 13-й позиции с 6 баллами на счету.

источник: «Советский спорт»
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