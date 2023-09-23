Канчельскис оценил зарплаты футболистов в Саудовской Аравии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу зарплат футболистов в чемпионате Саудовской Аравии.

«Малком зарабатывает 18 миллионов в «Аль-Хиляле»? Конечно, это несопоставимые числа. Сейчас футбол превратился в бизнес. Такие цены, такие зарплаты... Надо только пожелать удачи, чтобы это пошло на развитие, а не превратилось в воздушный шар, который потом лопнет. Хотелось, чтобы футбол в этом регионе дальше двигался вперед. Зарплаты были не такие, в десять раз меньше, может, даже, и в большее количество раз», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Канчельскис присоединился к «Аль-Хилялю» в феврале 2003 года и сыграл за саудовскую команду 13 матчей, завоевав Кубок страны. В прошедшее межсезонье в этот клуб перешёл бывший нападающий «Зенита» Малком.