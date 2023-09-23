Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест» в АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» объявили стартовые составы команд на матч 6-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча пройдёт сегодня, 23 сентября, на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родриго Эрнандес, Нунес, Фоден, Доку, Альварес, Холанд.

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Орье, Боли, Ньякате, Айна, Тавареш, Сангаре, Домингес, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

После пяти проведённых матчей «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Ноттингем Форест» располагается на восьмой строчке, имея в своём активе семь очков.