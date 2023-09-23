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Ротенберг прокомментировал поражение «Сочи» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

«Барсы» уступили своему сопернику на выезде.
23 сентября 2023 16:32
автор: Глеб Шевяков

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подвёл итоги матча 9-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

«Безвольная игра. Поэтому и не забивают. Что нужно менять команде? Реализацию», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Сочи» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков после девяти сыгранных матчей. «Крылья Советов» делят первое место с «Краснодаром» с 18 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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