Ротенберг прокомментировал поражение «Сочи» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг подвёл итоги матча 9-го тура чемпионата России, в котором его команда проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

«Безвольная игра. Поэтому и не забивают. Что нужно менять команде? Реализацию», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Сочи» располагается на 13-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть очков после девяти сыгранных матчей. «Крылья Советов» делят первое место с «Краснодаром» с 18 очками.