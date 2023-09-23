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Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Динамо»

Московское дерби в рамках РПЛ состоится сегодня, 23 сентября.
23 сентября 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко предположил, с каким результатом завершится матч 9-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют дома против «Динамо».

Очная встреча московских клубов пройдёт на «Открытие Арене» в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Фаворита нет, хотя «Спартак» в последних матчах с «Динамо» играл неплохо. Но в чемпионате у команды есть свои проблемы. А что касается гостей, то после кубкового матча с «Краснодаром» тоже можно говорить, что у них не все в порядке. Выиграть может любой. В связи с тем, что «Спартаку» удаются матчи с «Динамо», я бы спрогнозировал победу хозяев со счетом 2:1», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После восьми туров «Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Спартак» с 13 очками в активе располагается на шестой строчке.

источник: «Евро-футбол.ру»
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