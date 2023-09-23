ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Психолог сделала заключение по поведению Слуцкого в медийном пространстве

Ранее специалист очень ярко проявлял себя.
23 сентября 2023 17:03
автор: Степан Шереметьев

Психолог Татьяна Маремпольская проанализировала поведение бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в медийном пространстве.

«Никаких отклонений у Слуцкого с психологической точки зрения нет. Он досточно открытый, искренний и эмоциональный человек. Да, он взрывной, но это часть его личности. В медийном пространстве он ведет открытое общение с аудиторией, тут нет специально просчитанных реакций. Он всегда говорит честно и откровенн», — приводит специалиста Sport24.

Напомним, что в середине августа Слуцкий во время ютуб-проекта «Коммент.Шоу» назвал журналиста «РБ» Виталия Бородина «19-летним дебилом» — за это комитет по этике РФС отстранил специалиста от футбола на один год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче РПЛ
Самарский клуб в данный момент возглавляет турнирную таблицу.
23.09.2023 17:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Жирона» после победы над «Мальоркой» стала лидером чемпионата Испании
В Ла Лиге идёт 6-й тур.
23.09.2023 17:22
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, что помешало Погба стал лучшим полузащитником мира
В настоящий момент француз выступает за «Ювентус».
23.09.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Динамо»
Московское дерби в рамках РПЛ состоится сегодня, 23 сентября.
23.09.2023 16:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ротенберг прокомментировал поражение «Сочи» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
«Барсы» уступили своему сопернику на выезде.
23.09.2023 16:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест» в АПЛ
Команды встретятся на арене «Этихад» в Манчестере в субботу, 23 сентября.
23.09.2023 16:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис оценил зарплаты футболистов в Саудовской Аравии
Бывший российский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» в 2003 году.
23.09.2023 16:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.