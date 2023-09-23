Психолог сделала заключение по поведению Слуцкого в медийном пространстве

Психолог Татьяна Маремпольская проанализировала поведение бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в медийном пространстве.

«Никаких отклонений у Слуцкого с психологической точки зрения нет. Он досточно открытый, искренний и эмоциональный человек. Да, он взрывной, но это часть его личности. В медийном пространстве он ведет открытое общение с аудиторией, тут нет специально просчитанных реакций. Он всегда говорит честно и откровенн», — приводит специалиста Sport24.

Напомним, что в середине августа Слуцкий во время ютуб-проекта «Коммент.Шоу» назвал журналиста «РБ» Виталия Бородина «19-летним дебилом» — за это комитет по этике РФС отстранил специалиста от футбола на один год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.