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Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, что помешало Погба стал лучшим полузащитником мира

В настоящий момент француз выступает за «Ювентус».
23 сентября 2023 17:06
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс оценил уровень полузащитника «Ювентуса» Поля Погбы и определил главный недостаток игрока.

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в тот момент. Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на наносекунду. Он ленивый болван», — приводит слова Сунесса Goal.com.

В первой половине сентября 30-летний хавбек сдал положительный допинг-тест.

В сезоне-2023/2024 Погба в составе «Ювентуса» сыграл два матча и не отличился результативными действиями.

источник: Goal.com
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