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«Жирона» после победы над «Мальоркой» стала лидером чемпионата Испании

В Ла Лиге идёт 6-й тур.
23 сентября 2023 17:22
автор: Максим Скороходов

«Жирона» в домашнем матче 6-го тура Ла Лиги победила «Мальорку» со счётом 5:3.

У гостей дублем отличился Абдон Пратс (89-я, 90+5-я минуты), еще один мяч записал в актив Ведат Муричи, открывший счёт с пенальти (4). В составе хозяев поля забивали Давид Лопес (26), Артем Довбик (32), Иван Мартин (37), Янхель Эррера (45) и Савио (57).

«Жирона» набрала 16 очков и возглавила турнирную таблицу, «Мальорка» с 5 очками идёт пятнадцатой.

В следующем туре «Мальорка» 26 сентября примет «Барселону», «Жирона» на следующий день сыграет в гостях с «Вильярреалом».

Ла Лига

6-й тур.

«Жирона» (Жирона) — «Мальорка» (Пальма-де-Майорка) — 5:3 (4:1)

Голы: Лопес, 26. Довбик, 32 (пен.); Мартин, 37; Эррера, 45; Савио, 57. — Муричи, 4 (пен.); Пратс, 89, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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