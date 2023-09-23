Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

«Можно ли сказать, что «Крылья» победили на классе? Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния ещё не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Просто мы умеем выполнять на поле определённые вещи, пока не все», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В настоящее время «Крылья Советов» делят первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром», имея в своём активе 18 очков. «Сочи» располагается на 13-й позиции с шестью очками.