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Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче РПЛ

Самарский клуб в данный момент возглавляет турнирную таблицу.
23 сентября 2023 17:22
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

«Можно ли сказать, что «Крылья» победили на классе? Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния ещё не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Просто мы умеем выполнять на поле определённые вещи, пока не все», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В настоящее время «Крылья Советов» делят первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром», имея в своём активе 18 очков. «Сочи» располагается на 13-й позиции с шестью очками.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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