Тихонов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи»

Экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад за «Крылья Советов». Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, «Крылья» ни под кого не подстраиваются. Когда начинаешь под кого-то подстраиваться, то меняется стиль игры и футбол ломается», — приводит слова бывшего игрока «СЭ».

Стоит отметить, что самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар». «Сочи» (6 очков) потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-е место в турнирной таблице.