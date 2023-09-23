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Тихонов прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи»

Самарский клуб выиграл со счётом 2:1.
23 сентября 2023 17:30
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал «СЭ» победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад за «Крылья Советов». Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, «Крылья» ни под кого не подстраиваются. Когда начинаешь под кого-то подстраиваться, то меняется стиль игры и футбол ломается», — приводит слова бывшего игрока «СЭ».

Стоит отметить, что самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар». «Сочи» (6 очков) потерпел четвёртое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-е место в турнирной таблице.

источник: «Спорт-Экспресс»
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