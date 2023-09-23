Посол Аргентины признался, что стал болельщиком «Крыльев Советов» после победы клуба над «Сочи»

Посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Зуайн обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после победного матча над «Сочи» (2:1) в 9-м туре чемпионата России и заявил, что тоже стал поклонником команды Игоря Осинькина.

«Очень рад, что в Самаре находится аргентинец Бенхамин Гарре. И сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов». Я много раз слышал, что Самара – сердце России. Но думаю, что главная причина – это вы, болельщики», — приводит слова Зуайна Metaratings.ru.

В настоящее время «Крылья Советов» делят первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром», имея в своём активе 18 очков. «Сочи» располагается на 13-й позиции с шестью очками.