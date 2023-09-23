Бонгонда и Бителло выйдут в стартовом составе «Спартака» и «Динамо» на матч РПЛ

«Спартак» и «Динамо» огласили стартовые составы команд на матч 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча московских команд состоится на стадионе «Открытие Арена» в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

После восьми туров «Динамо» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Спартак» с 13 очками в активе располагается на шестой строчке.