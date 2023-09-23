Махачкалинское «Динамо» победило «Сокол» и стало лидером Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 11-го тура Первой лиги победило саратовский «Сокол» со счётом 2:0.

За команду Курбана Бердыева забивали Муталип Алибеков (36-я минута) и Михаил Костюков (74).

Клуб из Махачкалы набрал 21 очко и стал лидером Первой лиги, саратовская команда с 17 очками осталась на третьей строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Енисеем», а «Сокол» примет «Аланию». Матчи пройдут 1 октября.

Первая лига

11-й тур

«Динамо» (Махачкала) - «Сокол» (Саратов) - 2:0

Голы: Алибеков, 36; Костюков, 74