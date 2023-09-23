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Арсен Захарян пропустит матч «Реала Сосьедад» с «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги

Встреча испанских команд состоится воскресенье, 24 сентября.
Арсен Захарян пропустит матч «Реала Сосьедад» с «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги
23 сентября 2023 18:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Реал Сосьедад"

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», — приводит заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в прошедшее межсезонье и с тех пор провёл три матча за испанский клуб. Ранее 20-летний футболист выступал за московское «Динамо».

Игра с «Хетафе» пройдёт завтра, 24 сентября. Начало матча – 15:00 мск.

источник: «Спорт-Экспресс»
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