Арсен Захарян пропустит матч «Реала Сосьедад» с «Хетафе» в 6-м туре Ла Лиги

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против «Хетафе», — приводит заявление пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в прошедшее межсезонье и с тех пор провёл три матча за испанский клуб. Ранее 20-летний футболист выступал за московское «Динамо».

Игра с «Хетафе» пройдёт завтра, 24 сентября. Начало матча – 15:00 мск.