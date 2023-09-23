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Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»

«Шмели» остаются в лидирующей группе Бундеслиги.
Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»
23 сентября 2023 18:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 5-го тура Бундеслиги победила «Вольфсбург» со счётом 1:0.

За «шмелей» на 68-й минуте забил Марко Ройс.

Клуб из Дортмунда набрал 11 очков и поднялся на пятое место с отставанием в два балла от лидера,»волки» остались с 9 очками и опустились на седьмую позицию.

В следующем туре «Боруссия» сыграет 29 сентября в гостях с «Хоффенхаймом». «Вольфсбург» на следующий день примет «Айнтрахт».

Бундеслига

5-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» (Вольфсбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Ройс, 68

источник: «Советский спорт»
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