Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»

Дортмундская «Боруссия» в домашнем матче 5-го тура Бундеслиги победила «Вольфсбург» со счётом 1:0.

За «шмелей» на 68-й минуте забил Марко Ройс.

Клуб из Дортмунда набрал 11 очков и поднялся на пятое место с отставанием в два балла от лидера,»волки» остались с 9 очками и опустились на седьмую позицию.

В следующем туре «Боруссия» сыграет 29 сентября в гостях с «Хоффенхаймом». «Вольфсбург» на следующий день примет «Айнтрахт».

Бундеслига

5-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» (Вольфсбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Ройс, 68