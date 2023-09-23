«Балтика» минимально обыграла «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ

Футболисты «Балтики» на своём поле одержали победу над «Ахматом» в матче 9-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу калининградского клуба.

На 43-й минуте матча полузащитник гостей Евгений Харин отправил мяч в ворота собственной команды, что стало единственным голом в прошедшей игре.

Таким образом, «Балтика» набирает семь очков и поднимается на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идёт на десятой строчке, имея в своём активе 11 очков.

30 сентября калининградцы отправятся в гости к ЦСКА, а подопечные Мирослава Ромащенко 1 октября дома сыграют с «Динамо».

РПЛ.

9-й тур.

«Балтика» (Калининград) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: Харин, 43 (автогол).