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Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Бохум» в домашнем матче Бундеслиги

Игра прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
23 сентября 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков

«Бавария» дома одержала разгромную победу над «Бохумом» в матче 5-го тура чемпионата Германии.

Очная встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

В составе мюнхенцев забитыми мячами отметились Эрик Шупо-Мотинг (4-я минута), Маттейс де Лигт (29), Лерой Сане (38), Матис Тель (81), а Гарри Кейн оформил хет-трик (13, 54, 88).

Таким образом, «Бавария» поднимается на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков после пяти сыгранных матчей. «Бохум» опускается на 14-ю строчку, имея в своём активе три балла.

Бундеслига.

5-й тур.

«Бавария» – «Бохум» – 7:0 (4:0)

Голы: Шупо-Мотинг, 4. Кейн, 13, 54 (пенальти), 88. де Лигт, 29. Сане, 38. Тель, 81.

источник: «Советский спорт»
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