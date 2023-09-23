Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Бохум» в домашнем матче Бундеслиги

«Бавария» дома одержала разгромную победу над «Бохумом» в матче 5-го тура чемпионата Германии.
Очная встреча завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля.
В составе мюнхенцев забитыми мячами отметились Эрик Шупо-Мотинг (4-я минута), Маттейс де Лигт (29), Лерой Сане (38), Матис Тель (81), а Гарри Кейн оформил хет-трик (13, 54, 88).
Таким образом, «Бавария» поднимается на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков после пяти сыгранных матчей. «Бохум» опускается на 14-ю строчку, имея в своём активе три балла.
Бундеслига.
5-й тур.
«Бавария» – «Бохум» – 7:0 (4:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 4. Кейн, 13, 54 (пенальти), 88. де Лигт, 29. Сане, 38. Тель, 81.
источник: «Советский спорт»