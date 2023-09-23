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Гол Леау принёс «Милану» победу над «Вероной» в 5-м туре Серии А

«Россонери» одолели своего соперника на домашнем стадионе «Сан-Сиро».
23 сентября 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

«Милан» на своём поле нанёс поражение «Вероне» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «дьяволов».

Единственный гол в прошедшей игре в свой актив записал нападающий хозяев Рафаэл Леау, который отличился на 8-й минуте.

После пяти сыгранных матчей «Милан» идёт на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Верона» располагается на девятой позиции, имея в своём активе семь очков.

Серия А.

5-й тур.

«Милан» – «Верона» – 1:0 (1:0)

Гол: Леау, 8.

источник: «Советский спорт»
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