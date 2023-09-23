«Манчестер Сити» в меньшинстве удержал победу над «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» в домашнем матче 6-го тура АПЛ победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.
За команду Хосепа Гвардиолы забивали Фил Фоден (7-я минута) и Эрлинг Холанд (14).
На 46-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил опорных хавбек Родри.
«Горожане» набрали 18 очков и остаются лидерами АПЛ. «Форест» остался с 7 очками и опустился на десятую позицию.
«Манчестер Сити» 30 сентября сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Ноттингем» 1 октября примет «Брентфорд».
АПЛ
6-й тур
«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Ноттингем Форест» (Ноттингем) - 2:0 (2:0)
Голы: Фодан, 7; Холанд, 14
Удаление: Родри («Манчестер Сити»), 46.
источник: «Советский спорт»