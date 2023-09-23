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«Манчестер Сити» в меньшинстве удержал победу над «Ноттингем Форест»

«Горожане» сделали задел до удаления.
«Манчестер Сити» в меньшинстве удержал победу над «Ноттингем Форест»
23 сентября 2023 18:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Манчестер Сити» в домашнем матче 6-го тура АПЛ победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.

За команду Хосепа Гвардиолы забивали Фил Фоден (7-я минута) и Эрлинг Холанд (14).

На 46-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил опорных хавбек Родри.

«Горожане» набрали 18 очков и остаются лидерами АПЛ. «Форест» остался с 7 очками и опустился на десятую позицию.

«Манчестер Сити» 30 сентября сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Ноттингем» 1 октября примет «Брентфорд».

АПЛ

6-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Ноттингем Форест» (Ноттингем) - 2:0 (2:0)

Голы: Фодан, 7; Холанд, 14

Удаление: Родри («Манчестер Сити»), 46.

источник: «Советский спорт»
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