«Манчестер Сити» в меньшинстве удержал победу над «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» в домашнем матче 6-го тура АПЛ победил «Ноттингем Форест» со счётом 2:0.

За команду Хосепа Гвардиолы забивали Фил Фоден (7-я минута) и Эрлинг Холанд (14).

На 46-й минуте «Манчестер Сити» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил опорных хавбек Родри.

«Горожане» набрали 18 очков и остаются лидерами АПЛ. «Форест» остался с 7 очками и опустился на десятую позицию.

«Манчестер Сити» 30 сентября сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном», «Ноттингем» 1 октября примет «Брентфорд».

АПЛ

6-й тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) - «Ноттингем Форест» (Ноттингем) - 2:0 (2:0)

Голы: Фодан, 7; Холанд, 14

Удаление: Родри («Манчестер Сити»), 46.